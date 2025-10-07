Гаттузо о матче с Израилем: «Грустно видеть происходящее с невинными и детьми, но Италии придется сыграть, иначе – 0:3. На стадионе будет 5-6 тысяч человек, за его пределами – 10»
Дженнаро Гаттузо отреагировал на призывы не играть против сборной Израиля.
«Обстановка не будет спокойной. У стадиона будет 10 000 человек (вероятно, имеются в виду протестующие – Спортс”), на трибунах – 5-6 тысяч.
Нам придется провести этот матч. Если мы этого не сделаем, то проиграем 0:3. Президент Гравина все очень хорошо объяснил.
Мне грустно видеть то, что происходит с невинными и детьми. Это разбивает сердце», – отметил главный тренер.
ESPN отмечает, что на матч Италии с Израилем, который пройдет на 42-тысячном «Фриули», по состоянию на понедельник продано всего 4 000 билетов. Игра назначена на 14 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
