  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гаттузо о матче с Израилем: «Грустно видеть происходящее с невинными и детьми, но Италии придется сыграть, иначе – 0:3. На стадионе будет 5-6 тысяч человек, за его пределами – 10»
7

Гаттузо о матче с Израилем: «Грустно видеть происходящее с невинными и детьми, но Италии придется сыграть, иначе – 0:3. На стадионе будет 5-6 тысяч человек, за его пределами – 10»

Дженнаро Гаттузо отреагировал на призывы не играть против сборной Израиля.

«Обстановка не будет спокойной. У стадиона будет 10 000 человек (вероятно, имеются в виду протестующие – Спортс”), на трибунах – 5-6 тысяч.

Нам придется провести этот матч. Если мы этого не сделаем, то проиграем 0:3. Президент Гравина все очень хорошо объяснил.

Мне грустно видеть то, что происходит с невинными и детьми. Это разбивает сердце», – отметил главный тренер.

ESPN отмечает, что на матч Италии с Израилем, который пройдет на 42-тысячном «Фриули», по состоянию на понедельник продано всего 4 000 билетов. Игра назначена на 14 октября.

Как вам дерби?17135 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoСборная Италии по футболу
logoсборная Израиля по футболу
logoДженнаро Гаттузо
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Палестины по футболу
болельщики
Политика
logoФриули
Габриэле Гравина
Федерация футбола Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава итальянской федерации о матче с Израилем: «Спорт выполняет важную функцию: объединять, сплачивать людей. Как гражданин я глубоко возмущен всем, что мы видим»
44сегодня, 15:01
Министр спорта Италии о возможном отстранении Израиля: «Нужно позволить дипломатии работать над достижением мира, а спорту сыграть примиряющую, а не разъединяющую роль»
4226 сентября, 19:26
«Не играть против Израиля – значит не поехать на ЧМ. Италия сочувствует детям и невинным жителям в Палестине, но мы граждане мира». Глава FIGC о матчах с израильтянами
5715 сентября, 10:46
Главные новости
Шченсны о сигаре в раздевалке после чемпионства «Барсы»: «Ее подарил Лапорта. Это был момент невероятного удовлетворения, и он прекрасно иллюстрирует всю мою карьеру»
9 минут назад
Месси – завершающему карьеру Альбе: «Будет странно смотреть налево и не видеть там тебя. Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы. А кто будет пасовать теперь?»
422 минуты назад
Палмер зарегистрировал торговую марку Cold Palmer и автограф. Хавбек «Челси» сможет продавать дроны, мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для телефонов, плюшевых мишек
744 минуты назад
Уволен водитель автобуса, ехавший в футболке «Ливерпуля» мимо стадиона «Челси» и замеченный толпой фанатов: «Было страшно, они пытались открыть окно, пришлось его удерживать»
9сегодня, 18:27
Боссы «МЮ» получили хорошие отзывы об Амориме от Фернандеша и других лидеров. В команде хорошая атмосфера, игроки поддерживают тренера
16сегодня, 18:04
Пономарев о штрафах Соболева за нарушения ПДД: «Все из-за понатыканных камер. Вот меня остановили, говорю: «У меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили»
76сегодня, 17:51
Маротта о Роналду: «Если на столе стояла бутылка минералки, он изучал ее состав, потом консультировался с врачами, почему все так или иначе. Криштиану отличается от остальных»
42сегодня, 17:48
Джейми Каррагер: «Аморима неизбежно уволят до Рождества. За 50 игр «МЮ» забил лишь на два гола больше, чем пропустил, это невероятно»
10сегодня, 17:42
Джеррард о падении в матче с «Челси»: «Дерьмово себя чувствую от этой истории. Я все еще жалею, что не выиграл АПЛ. Я чувствовал, что должен принести «Ливерпулю» титул»
34сегодня, 17:31
Мостовой про Луиса Гарсию: «Не знаю, чем он может помочь «Спартаку», в футболе все давно придумано. Да, раньше играл на высоком уровне, и что? Я бы не трогал Станковича»
32сегодня, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Стивен Джеррард: «Реал» при Моуринью приходил за мной. «Мадрид» и «Барселона» – два клуба гигантских масштабов, ты поворачиваешь голову в их сторону, кем бы ты ни был. Иначе ты не человек»
211 минут назад
Деку о Ямале: «Ламин – дар для «Барселоны» и всего мира. Он особенный игрок и проявляет необычайную зрелость, хотя ему всего 18 лет»
127 минут назад
Валуев согласен, что футбол – самый популярный вид спорта в России: «Это народная игра»
237 минут назад
Вратарь «Реймса» Жауэн нанял служившего в Афганистане экс-спецназовца для работы над психологической подготовкой: «Он учит меня превращаться в воина, делясь своим опытом»
147 минут назад
Стоунз об оборонительной игре против «Арсенала»: «Этого нет в ДНК «Ман Сити», это неправильный способ выигрывать матчи. В следующий раз нужно сыграть в свой футбол»
10сегодня, 18:17
Глебов из ЦСКА интересен «Атлетико», «Роме» и «Бенфике» (Иван Карпов)
29сегодня, 17:39
Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Аленичев, Титов, Парфенов, Тихонов. Не думаю, что решение оставить Станковича пойдет на пользу»
24сегодня, 17:04
Собчак о выставке «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе»: «Прониклась уважением к непростой истории родной северной столицы. «Зенит» – неизменная часть культурного кода города»
1сегодня, 16:50
Журналист Эстрада вспомнил, как Касильяс засунул его в мусорный бак после дня рождения: «Икер был пьян в хлам. Я говорил, что убью его»
4сегодня, 16:10
Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»
9сегодня, 15:55