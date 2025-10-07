Палмер зарегистрировал торговую марку Cold Palmer и автограф. Хавбек «Челси» сможет продавать дроны, мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для телефонов, плюшевых мишек

Коул Палмер все-таки смог зарегистрировать торговую марку Cold Palmer.

Ранее стало известно, что французский виноградник «Шато Пальмер» препятствовал использованию хавбеком «Челси » такого сочетания. В результате футболисту пришлось в сентябре внести изменения в заявку, убрав любые упоминания вина, но сохранив такие позиции, как ликеры, алкогольные энергетические напитки и другое спиртное.

The Athletic сообщает, что Управление интеллектуальной собственности зарегистрировало торговый знак Cold Palmer, а также автограф Палмера . В перечень товаров, которые были включены в заявку, входят мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для мобильных телефонов, дроны, подводные аппараты, канцелярские товары, игрушки, новогодние хлопушки и плюшевые мишки.

Регистрация товарного знака действует до 25 ноября 2034 года, после чего ее можно продлить еще на 10 лет за определенную плату.