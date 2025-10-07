Палмер зарегистрировал торговую марку Cold Palmer и автограф. Хавбек «Челси» сможет продавать дроны, мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для телефонов, плюшевых мишек
Ранее стало известно, что французский виноградник «Шато Пальмер» препятствовал использованию хавбеком «Челси» такого сочетания. В результате футболисту пришлось в сентябре внести изменения в заявку, убрав любые упоминания вина, но сохранив такие позиции, как ликеры, алкогольные энергетические напитки и другое спиртное.
The Athletic сообщает, что Управление интеллектуальной собственности зарегистрировало торговый знак Cold Palmer, а также автограф Палмера. В перечень товаров, которые были включены в заявку, входят мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для мобильных телефонов, дроны, подводные аппараты, канцелярские товары, игрушки, новогодние хлопушки и плюшевые мишки.
Регистрация товарного знака действует до 25 ноября 2034 года, после чего ее можно продлить еще на 10 лет за определенную плату.