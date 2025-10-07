  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Палмер зарегистрировал торговую марку Cold Palmer и автограф. Хавбек «Челси» сможет продавать дроны, мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для телефонов, плюшевых мишек
7

Палмер зарегистрировал торговую марку Cold Palmer и автограф. Хавбек «Челси» сможет продавать дроны, мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для телефонов, плюшевых мишек

Коул Палмер все-таки смог зарегистрировать торговую марку Cold Palmer.

Ранее стало известно, что французский виноградник «Шато Пальмер» препятствовал использованию хавбеком «Челси» такого сочетания. В результате футболисту пришлось в сентябре внести изменения в заявку, убрав любые упоминания вина, но сохранив такие позиции, как ликеры, алкогольные энергетические напитки и другое спиртное.

The Athletic сообщает, что Управление интеллектуальной собственности зарегистрировало торговый знак Cold Palmer, а также автограф Палмера. В перечень товаров, которые были включены в заявку, входят мыло, соль для ванн, закуски, бритвенные лезвия, чехлы для мобильных телефонов, дроны, подводные аппараты, канцелярские товары, игрушки, новогодние хлопушки и плюшевые мишки.

Регистрация товарного знака действует до 25 ноября 2034 года, после чего ее можно продлить еще на 10 лет за определенную плату.

Как вам дерби?17137 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoКоул Палмер
бизнес
logoСборная Англии по футболу
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» и «Атлетик» сыграют в Суперкубке Испании 7 января, «Реал» и «Атлетико» – 8-го. Финал пройдет 11-го
1 минуту назад
Шченсны о сигаре в раздевалке после чемпионства «Барсы»: «Ее подарил Лапорта. Это был момент невероятного удовлетворения, и он прекрасно иллюстрирует всю мою карьеру»
110 минут назад
Месси – завершающему карьеру Альбе: «Будет странно смотреть налево и не видеть там тебя. Невероятно, сколько раз ты мне ассистировал все эти годы. А кто будет пасовать теперь?»
423 минуты назад
Гаттузо о матче с Израилем: «Грустно видеть происходящее с невинными и детьми, но Италии придется сыграть, иначе – 0:3. На стадионе будет 5-6 тысяч человек, за его пределами – 10»
830 минут назад
Уволен водитель автобуса, ехавший в футболке «Ливерпуля» мимо стадиона «Челси» и замеченный толпой фанатов: «Было страшно, они пытались открыть окно, пришлось его удерживать»
10сегодня, 18:27
Боссы «МЮ» получили хорошие отзывы об Амориме от Фернандеша и других лидеров. В команде хорошая атмосфера, игроки поддерживают тренера
16сегодня, 18:04
Пономарев о штрафах Соболева за нарушения ПДД: «Все из-за понатыканных камер. Вот меня остановили, говорю: «У меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили»
78сегодня, 17:51
Маротта о Роналду: «Если на столе стояла бутылка минералки, он изучал ее состав, потом консультировался с врачами, почему все так или иначе. Криштиану отличается от остальных»
42сегодня, 17:48
Джейми Каррагер: «Аморима неизбежно уволят до Рождества. За 50 игр «МЮ» забил лишь на два гола больше, чем пропустил, это невероятно»
10сегодня, 17:42
Джеррард о падении в матче с «Челси»: «Дерьмово себя чувствую от этой истории. Я все еще жалею, что не выиграл АПЛ. Я чувствовал, что должен принести «Ливерпулю» титул»
35сегодня, 17:31
Ко всем новостям
Последние новости
Стивен Джеррард: «Реал» при Моуринью приходил за мной. «Мадрид» и «Барселона» – два клуба гигантских масштабов, ты поворачиваешь голову в их сторону, кем бы ты ни был. Иначе ты не человек»
212 минут назад
Деку о Ямале: «Ламин – дар для «Барселоны» и всего мира. Он особенный игрок и проявляет необычайную зрелость, хотя ему всего 18 лет»
128 минут назад
Валуев согласен, что футбол – самый популярный вид спорта в России: «Это народная игра»
238 минут назад
Вратарь «Реймса» Жауэн нанял служившего в Афганистане экс-спецназовца для работы над психологической подготовкой: «Он учит меня превращаться в воина, делясь своим опытом»
148 минут назад
Стоунз об оборонительной игре против «Арсенала»: «Этого нет в ДНК «Ман Сити», это неправильный способ выигрывать матчи. В следующий раз нужно сыграть в свой футбол»
10сегодня, 18:17
Глебов из ЦСКА интересен «Атлетико», «Роме» и «Бенфике» (Иван Карпов)
29сегодня, 17:39
Зампред Госдумы Жуков: «Спартаку» нужен свой тренер – Аленичев, Титов, Парфенов, Тихонов. Не думаю, что решение оставить Станковича пойдет на пользу»
24сегодня, 17:04
Собчак о выставке «Зенит» 💙 Петербург. 100 лет вместе»: «Прониклась уважением к непростой истории родной северной столицы. «Зенит» – неизменная часть культурного кода города»
1сегодня, 16:50
Журналист Эстрада вспомнил, как Касильяс засунул его в мусорный бак после дня рождения: «Икер был пьян в хлам. Я говорил, что убью его»
4сегодня, 16:10
Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»
9сегодня, 15:55