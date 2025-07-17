Гончаренко о стыках «Пари НН» с «Сочи»: «Сразу стало прилетать, что мы слили игру. Готов пройти детектор лжи. Никогда в жизни не давал установку «давайте сыграем мягкотело»

Виктор Гончаренко настаивает на честности стыковых матчей «Пари НН» и «Сочи».

– Как вам вообще последний месяцок в российском футболе? Там же и про вас говорили, что «Пари НН» просто намеренно проиграл и помог «Сочи».

– РПЛ должна быть привлекательной лигой. Все спонсоры, которые приходят, хотят видеть хороший продукт. Как только мы уступили «Сочи» – сразу стало прилетать, что мы слили игру.

Я со своей стороны готов поднять руки, готов пройти любой детектор лжи (смеется). Никогда в жизни не давал установку футболистам: «Давайте сыграем мягкотело».

Я люблю футбол, все, что я сейчас имею, у меня есть из-за футбола, – сказал бывший тренер «Пари НН».

Гончаренко возглавлял нижегородский клуб с октября 2024 по июнь 2025 года. Нижегородцы уступили «Сочи» в матчах за право играть в Мир РПЛ , но остались в высшем дивизионе по решению исполкома РФС, заменив не прошедшие лицензирование «Химки».

Гончаренко о стыках «Пари НН» с «Сочи»: «Только появилась новость, что «Химкам» лицензию не дадут, в чате команды сразу: «Все, в отпуск!» Для чего тогда это вообще? Спортивной составляющей не было»