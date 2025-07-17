Быстров о совмещении Карпина: «У РФС должен быть свой тренер, не имеющий отношения ни к какому клубу. Критика от Лунева – нормальная вещь»
Владимир Быстров высказался против совмещения Валерия Карпина в клубе и сборной.
Ранее голкипер «Динамо» Андрей Лунев назвал обоснованной критику Карпина из-за совмещения постов.
«Лунев говорит что совмещение работы в сборной и клубе не идет на пользу? Критикует выбор капитана? Это нормальные вещи. При Карпине все можно говорить честно, открыто и в лицо. Если он захочет, он тебе ответит.
Я тоже считаю, что совмещения постов не должно быть. У РФС должен быть свой тренер, который не имеет отношения ни к какому клубу», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «О, родной футбол!»
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