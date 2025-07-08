Лунев о «Динамо»: «Требования Карпина мне нравятся. Хотел играть именно так»
Андрею Луневу нравится футбол, который ставит в «Динамо» Валерий Карпин.
– Мне нравятся требования Карпина. Хотел играть именно так. Буду делать все возможное, чтобы делать это максимально качественно.
– «Зенит» стал бояться «Динамо»?
– Все равно. У нас свои задачи. Вообще не надо ни на кого смотреть. Нужно думать только о своей игре, – сказал голкипер «Динамо».
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ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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