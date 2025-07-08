Лунев о «Динамо»: «Требования Карпина мне нравятся. Хотел играть именно так»

Андрею Луневу нравится футбол, который ставит в «Динамо» Валерий Карпин.

– Мне нравятся требования Карпина . Хотел играть именно так. Буду делать все возможное, чтобы делать это максимально качественно.

– «Зенит» стал бояться «Динамо»?

– Все равно. У нас свои задачи. Вообще не надо ни на кого смотреть. Нужно думать только о своей игре, – сказал голкипер «Динамо ».

Лунев критикует одноклубников: Бителло, Карраскаля, Фомина. Совмещение Карпина тоже не нравится