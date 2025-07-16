Попов о «Динамо»: «Карпин не тренер-победитель. Невозможно сказать, что они будут бороться за чемпионство, нет предпосылок»

Алексей Попов не верит в чемпионство «Динамо» с Валерием Карпиным.

– Кто из московских клубов финиширует выше всех?

– За титул чемпиона Москвы будут бороться «Спартак » и ЦСКА . «Локо » давно показывает стабильную игру, но им чего-то не хватает. В том году начинали неплохо, а потом картинка испортилась.

У «Динамо » одна вывеска – Карпин , который тренирует сборную России. Карпин не тренер-победитель. Пока невозможно сказать, что «бело-голубые» будут бороться за чемпионство. К этому нет предпосылок, – сказал бывший защитник «Амкара».