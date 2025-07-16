Попов о «Динамо»: «Карпин не тренер-победитель. Невозможно сказать, что они будут бороться за чемпионство, нет предпосылок»
Алексей Попов не верит в чемпионство «Динамо» с Валерием Карпиным.
– Кто из московских клубов финиширует выше всех?
– За титул чемпиона Москвы будут бороться «Спартак» и ЦСКА. «Локо» давно показывает стабильную игру, но им чего-то не хватает. В том году начинали неплохо, а потом картинка испортилась.
У «Динамо» одна вывеска – Карпин, который тренирует сборную России. Карпин не тренер-победитель. Пока невозможно сказать, что «бело-голубые» будут бороться за чемпионство. К этому нет предпосылок, – сказал бывший защитник «Амкара».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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