«Истинные спартаковцы верят в Заболотного. Он становится настоящим лидером». Губерниев о форварде красно-белых

Дмитрий Губерниев положительно оценил трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

34‑летний форвард подписал контракт с красно‑белыми в июле. В воскресенье Антон впервые забил за клуб – во втором товарищеском матче.

«Заболотный становится настоящим лидером, и истинные спартаковцы верят в игрока», – заявил ведущий и комментатор «Матч ТВ ».