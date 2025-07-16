«Истинные спартаковцы верят в Заболотного. Он становится настоящим лидером». Губерниев о форварде красно-белых
Дмитрий Губерниев положительно оценил трансфер Антона Заболотного в «Спартак».
34‑летний форвард подписал контракт с красно‑белыми в июле. В воскресенье Антон впервые забил за клуб – во втором товарищеском матче.
«Заболотный становится настоящим лидером, и истинные спартаковцы верят в игрока», – заявил ведущий и комментатор «Матч ТВ».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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