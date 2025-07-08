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Давыдов о Заболотном в «Спартаке»: «Мячей 5-7 забьет, нормально оцениваю трансфер. Больших форвардов в России немного – только Соболев, Дзюба и Антон, по сути»

Денис Давыдов оценил трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

– Я нормально оцениваю трансфер Заболотного, потому что больших нападающих в России не так много. По сути – только Соболев, Дзюба и Заболотный. Надеюсь, у Антона сложится хороший сезон.

Сколько забьет?

– Мне кажется, мячей пять-семь. Нужен ли был вообще такой трансфер? Руководству и тренерскому штабу виднее. Посмотрим, покажет только время.

Какие еще трансферы нужны «Спартаку»?

– Не знаю, мне кажется, все новички, которые были приобретены зимой, уже адаптировались. Поэтому сейчас трансферов нужно не так много», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

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Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoАнтон Заболотный
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoАртем Дзюба
logoДенис Давыдов
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