Давыдов о Заболотном в «Спартаке»: «Мячей 5-7 забьет, нормально оцениваю трансфер. Больших форвардов в России немного – только Соболев, Дзюба и Антон, по сути»
Денис Давыдов оценил трансфер Антона Заболотного в «Спартак».
– Я нормально оцениваю трансфер Заболотного, потому что больших нападающих в России не так много. По сути – только Соболев, Дзюба и Заболотный. Надеюсь, у Антона сложится хороший сезон.
– Сколько забьет?
– Мне кажется, мячей пять-семь. Нужен ли был вообще такой трансфер? Руководству и тренерскому штабу виднее. Посмотрим, покажет только время.
– Какие еще трансферы нужны «Спартаку»?
– Не знаю, мне кажется, все новички, которые были приобретены зимой, уже адаптировались. Поэтому сейчас трансферов нужно не так много», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости