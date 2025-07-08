Давыдов о Заболотном в «Спартаке»: «Мячей 5-7 забьет, нормально оцениваю трансфер. Больших форвардов в России немного – только Соболев, Дзюба и Антон, по сути»

Денис Давыдов оценил трансфер Антона Заболотного в «Спартак».

– Я нормально оцениваю трансфер Заболотного, потому что больших нападающих в России не так много. По сути – только Соболев , Дзюба и Заболотный . Надеюсь, у Антона сложится хороший сезон.

– Сколько забьет?

– Мне кажется, мячей пять-семь. Нужен ли был вообще такой трансфер? Руководству и тренерскому штабу виднее. Посмотрим, покажет только время.

– Какие еще трансферы нужны «Спартаку»?

– Не знаю, мне кажется, все новички, которые были приобретены зимой, уже адаптировались. Поэтому сейчас трансферов нужно не так много», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».