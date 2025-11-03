Гурцкая о Личке и «Спартаке»: «Марцел готов прийти при конкретном предложении, он за возвращение в Россию. Но Кахигао сделает все, чтобы этого не случилось»
Тимур Гурцкая рассказал, что директор «Спартака» Франсис Кахигао общался с Марцелом Личкой.
– За две недели до увольнения Лички из «Фатих Карагюмрюк» Кахигао прилетал к нему познакомиться. Разговор был такой: «Я прилетел познакомиться. У больших руководителей есть уверенность, что вы – топ-тренер, и они заинтересованы в вашем возвращении».
После этого Кахигао улетел. Личка за возвращение в Россию и принятие предложения от «Спартака».
– Летом Личка получал одно конкретное предложение из России и пару звонков, которые при согласии Марцела переросли бы в предложения. Он отказался, хотя его окружение было за то, чтобы он остался в России.
– Да, и это была ошибка Марцела. Сейчас он готов прийти в «Спартак» при конкретном предложении, но я чувствую, что Кахигао сделает все, чтобы этого не случилось.
Кахигао не может протащить своего кандидата, но будет блокировать всех остальных, – сказал футбольный агент в выпуске шоу «Это футбол, брат!» на ютуб-канале.