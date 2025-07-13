Заболотный впервые забил за «Спартак» – во втором товарищеском матче за клуб
Антон Заболотный забил первый гол за «Спартак».
Красно-белые принимают «Спартак» Суботица (4:1, второй тайм) в товарищеском матче.
Заболотный отметился голом на 56-й минуте игры. Это его первый гол за московский клуб.
В товарищеском матче с «Крыльями Советов» (3:2) игрок провел на поле один тайм и не отметился результативными действиями.
34-летний нападающий перешел в «Спартак» 1 июля.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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