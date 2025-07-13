Заболотный впервые забил за «Спартак» – во втором товарищеском матче за клуб

Антон Заболотный забил первый гол за «Спартак».

Красно-белые принимают «Спартак » Суботица (4:1, второй тайм) в товарищеском матче.

Заболотный отметился голом на 56-й минуте игры. Это его первый гол за московский клуб.

В товарищеском матче с «Крыльями Советов» (3:2) игрок провел на поле один тайм и не отметился результативными действиями.

34-летний нападающий перешел в «Спартак» 1 июля.