Сафонов о французском: «Mignon» значит «милый», «прелестный». Если к желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым, я не понимаю»
Матвей Сафонов: французский для меня всегда интересный, но не всегда понятный.
Матвей Сафонов порассуждал о специфике французского языка.
Российский вратарь проводит второй сезон в составе «ПСЖ».
«Для меня французский всегда интересный, но не всегда понятный…
Французское «mignon» [миньо́н] означает «милый», «прелестный».
Если к тем желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым – я не понимаю», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.
Филе-миньон (filet mignon с фр. – «маленькое/изящное филе») – кусок говядины, отрез тонкой части вырезки. Используется для приготовления деликатесных блюд – стейков «филе-миньон».
«Миньоны» – американский анимационный фильм с главными персонажами желтыми миньонами.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
