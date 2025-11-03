Сафонов о французском: «Mignon» значит «милый», «прелестный». Если к желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым, я не понимаю»

Матвей Сафонов: французский для меня всегда интересный, но не всегда понятный.

Матвей Сафонов порассуждал о специфике французского языка.

Российский вратарь проводит второй сезон в составе «ПСЖ ».

«Для меня французский всегда интересный, но не всегда понятный…

Французское «mignon» [миньо́н] означает «милый», «прелестный».

Если к тем желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым – я не понимаю», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Филе-миньон (filet mignon с фр. – «маленькое/изящное филе») – кусок говядины, отрез тонкой части вырезки. Используется для приготовления деликатесных блюд – стейков «филе-миньон».

«Миньоны» – американский анимационный фильм с главными персонажами желтыми миньонами.