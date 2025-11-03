  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов о французском: «Mignon» значит «милый», «прелестный». Если к желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым, я не понимаю»
13

Сафонов о французском: «Mignon» значит «милый», «прелестный». Если к желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым, я не понимаю»

Матвей Сафонов: французский для меня всегда интересный, но не всегда понятный.

Матвей Сафонов порассуждал о специфике французского языка.

Российский вратарь проводит второй сезон в составе «ПСЖ».

«Для меня французский всегда интересный, но не всегда понятный…

Французское «mignon» [миньо́н] означает «милый», «прелестный».

Если к тем желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым – я не понимаю», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Филе-миньон (filet mignon с фр. – «маленькое/изящное филе») – кусок говядины, отрез тонкой части вырезки. Используется для приготовления деликатесных блюд – стейков «филе-миньон».

«Миньоны» – американский анимационный фильм с главными персонажами желтыми миньонами.

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?565 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У Сафонова в Париже в Nike не было бутс с железными шипами. Я уже думал отправить ему, но Мотя нашел. Если бы понадобилось, я бы доставил». Спиряков о работе с вратарями
31 октября, 19:24
Дасаев о Сафонове: «Я не понимаю, зачем Матвей перешел в «ПСЖ». Не вижу смысла оставаться, раз он не играет»
30 октября, 14:00
Сафонов не попал в старт ни в одном из 13 матчей сезона в «ПСЖ». Год назад у россиянина было уже три игры к этому моменту
25 октября, 15:14
Главные новости
Кто играл в «Барселоне» и «МЮ»? А «Арсенале» и Ла Лиге? С нас два параметра, а с вас – игрок
только чтоТесты и игры
Слот о Винисиусе: «Он очень быстр, «Ливерпулю» нужно быть с ним внимательнее. Его поведение – не первое, что приходит мне на ум»
8 минут назад
Де ла Фуэнте о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «В сборной общие интересы важнее личной выгоды, мы чувствуем себя семьей. Говорить с игроками – ответственность клубов»
25 минут назад
Гурцкая о Личке и «Спартаке»: «Марцел готов прийти при конкретном предложении, он за возвращение в Россию. Но Кахигао сделает все, чтобы этого не случилось»
50 минут назад
Мостовой о своем приглашении на матчи «Спартака»: «Это должно быть автоматически. В Европе это так делается, я 15 лет играл там»
сегодня, 16:58
Арне Слот: «Реал» всегда был силен в ЛЧ, Хаби проделывает невероятную работу. Но у «Ливерпуля» тоже хорошая команда»
сегодня, 16:56
Роналду о словах Руни, что Месси лучше: «Нет проблем, но я не согласен. Не буду скромничать»
сегодня, 16:37
Ямаль, Альварес, Кейн и …? Вам нужно выбрать только 5 игроков, которые точно забьют в новом туре Лиги чемпионов. Кого возьмете?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Ямаль, Дембеле, Беллингем, Мбаппе, Доннарумма, Палмер, ван Дейк и Витинья – в символической сборной года от FIFPro
сегодня, 15:46
Экс-судья Федотов про «Краснодар» – «Спартак»: «Повторы, нужные для оценки эпизодов, вещатель просто не показывает. Потом еще был повтор из космоса – и это на центральном матче!»
сегодня, 15:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой», «Аль-Садд» Клаудиньо примет «Аль-Ахли» в среду
23 секунды назадLive
Конте о судействе в Серии А: «Система не имеет прочного фундамента. Когда арбитра вызывают на ВАР, он чуствует обязанность изменить решение, но может быть прав. Давайте оставим их в покое»
5 минут назад
Президент Серии А о матче в Австралии: «Все нам завидуют и приезжают сюда, чтобы улучшить свой продукт. Мы стремимся познакомить мир с итальянским футболом»
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Сассуоло» против «Дженоа», «Лацио» сыграет с «Кальяри»
24 минуты назадLive
Чемпионат Испании. «Осасуна» в гостях у «Овьедо»
сегодня, 06:57
Чемпионат Англии. «Сандерленд» сыграет с «Эвертоном»
31 минуту назад
Первая лига. «Факел» против «Торпедо», «Ротор» проиграл «Арсеналу»
32 минуты назадLive
Кьеллини выбран советником в FIGC. Директор «Ювентуса» будет представлять Серию А в совете итальянской федерации
47 минут назад
Исак не сыграет с «Реалом»: «Александер не тренируется с «Ливерпулем». Он может попасть в состав против «Сити», возможно»
сегодня, 16:48
Шикунов о поражении «Спартака»: «Печально, что игры у команды нет. Смешно, что Станкович цепляется за фол на Мартинсе – ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно»
сегодня, 16:39