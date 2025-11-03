Де ла Фуэнте о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «В сборной общие интересы важнее личной выгоды, мы чувствуем себя семьей. Говорить с игроками – ответственность клубов»

Луис де ла Фуэнте: общался с Ямалем и Карвахалем, в сборной важны общие интересы.

Луис де ла Фуэнте уверен, что стычка Ламина Ямаля и Даниэля Карвахаля в класико не скажется на атмосфере в сборной Испании.

26 октября «Реал » обыграл «Барселону» в класико со счетом 2:1. После финального свистка Карвахаль жестом показал Ямалю, что тот слишком много говорит , что привело к стычке.

«Никаких инцидентов или странного поведения со стороны кого-либо здесь никогда не было. Здесь нет драк, как на школьном дворе. Мы чувствуем себя семьей, ощущаем единство, ставим общее благо выше личной выгоды. Это многое говорит об этой команде.

Думаю, теперь поговорить [с игроками] – дело их клубов, они несут ответственность. Я много общался и с Ламином, и с Дани Карвахалем, так же, как и со всеми остальными игроками.

Я вспоминаю чемпионат Европы, передачу Ламина и гол Карвахаля, их общие объятия, их лица – вот как обстоят дела в сборной. Я абсолютно уверен, что важнее всего здесь общие интересы», – сказал главный тренер сборной Испании в подкасте Resonancia de Corazon.