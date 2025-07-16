Гендиректор «Спартака» о трансфере Заболотного: «Антон дает возможность добавить качеств, которых в составе не было – мощь, силовая борьба в штрафной»

Гендиректор «Спартака» рассказал, почему клуб подписал Антона Заболотного.

В воскресенье 34-летний форвард впервые забил за красно-белых – во втором товарищеском матче за команду.

«Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона . Он дает возможность добавить качеств, которых в составе не было – это мощь, силовая борьба в штрафной.

Надеюсь, он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», – сказал Олег Малышев .