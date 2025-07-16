  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака» о трансфере Заболотного: «Антон дает возможность добавить качеств, которых в составе не было – мощь, силовая борьба в штрафной»
39

Гендиректор «Спартака» о трансфере Заболотного: «Антон дает возможность добавить качеств, которых в составе не было – мощь, силовая борьба в штрафной»

Гендиректор «Спартака» рассказал, почему клуб подписал Антона Заболотного.

В воскресенье 34-летний форвард впервые забил за красно-белых – во втором товарищеском матче за команду.

«Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качеств, которых в составе не было – это мощь, силовая борьба в штрафной. 

Надеюсь, он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», – сказал Олег Малышев.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12741 голос
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoАнтон Заболотный
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Малышев
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мор о Заболотном против сербского «Спартака»: «Можно поставить троечку за то, что забил. А в целом из игры выпадал»
1114 июля, 02:41
Станкович о Заболотном: «Профессионал с большой буквы. Любой тренер был бы рад иметь такого в команде»
813 июля, 16:48
Дмитрий Черышев: «Спартаку» бы больше подошел Варди, чем Заболотный. Я бы попробовал подписать Джейми. Он более гибкий, умеет играть в футбол»
4011 июля, 20:32
Главные новости
«Интер» предложил 40 млн евро за Лукмана. «Аталанту» это не устраивает, но миланцы договорились с форвардом и не намерены платить больше
46 минут назад
Сересо разрешил бы игрокам «Атлетико» устроить вечеринку, как у Ямаля: «Если бы меня пригласили»
618 минут назад
Дмитрий Комбаров возглавил «Чайку». Контракт – на год
633 минуты назадФото
Отец Ямаля о критике сына за вечеринку: «Люди умирают от зависти. Это их проблема. Ламину только исполнилось 18 лет, он имеет право наслаждаться жизнью»
2739 минут назад
Роднина о Fan ID: «Он работает на пользу практически везде, на трибунах стало безопаснее. Многое у нас в стране воспринимается в штыки, но со временем люди понимают логику»
5856 минут назад
Казарцев – главный судья матча «Спартак» – «Динамо» Махачкала в 1-м туре РПЛ. На игру «Зенита» и «Ростова» назначен Шафеев
20сегодня, 15:01
💰 +5 к бюджету в Основе РПЛ. Успейте забрать ежедневную награду!
сегодня, 15:00
Матвей Кисляк: «Ничего не знаю про машины, едет – и хорошо. Одежда меня не увлекает, тратить большие суммы на барсеточки сейчас нецелесообразно. Передвигаюсь больше на метро»
48сегодня, 14:41
Деку встретился с агентами Симонса. Игрок мечтает вернуться в «Барсу», но каталонцы не могут позволить себе этот трансфер (Diario Sport)
28сегодня, 14:27
Левников – лучший судья сезона-2024/25 по версии РФС. Иванов – 3-й, Мешков – 4-й, Кукуян – 6-й, Карасев – 7-й, Москалев – 8-й, Казарцев – 10-й
22сегодня, 14:17
Ко всем новостям
Последние новости
Воспитанник «Барселоны» Тур перешел в «СКА Хабаровск». Он выступал за «Унионистас» из 3-й лиги Испании
216 минут назадВидео
«Пари НН» принимает «Краснодар». Приходите на первый домашний матч нижегородцев в сезоне!
19 минут назадРеклама
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Актобе» принимает «Легию», «Шахтер» играет с «Ильвесом», «Сабах» – с «Целе»
319 минут назадLive
Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. «Ордабасы» против «Торпедо» Кутаиси, «Неман» сыграет с «Урарту», «Динамо» Брест принимает «Сутьеска Никшич»
219 минут назадLive
Слуцкий о продлении контракта с «Шанхаем»: «Горд быть здесь, понимаю, насколько это большой клуб. Самое важное для меня – я счастлив»
21 минуту назадВидео
«Интер» отдал Франко Карбони «Эмполи» в аренду с обязательным выкупом
1сегодня, 15:16
Маркиньос: «Десятый номер – это обещание моему отцу, который ушел из жизни в прошлом году. Он хотел видеть меня под этим номером в «Спартаке»
7сегодня, 15:02
Орлов о деле «Торпедо»: «Это жирное черное пятно на наш футбол – информация разошлась по всему миру. Клуб жалко – в 60-х была эталонная команда, настоящий европейский футбол»
2сегодня, 14:56
«ПСЖ» не рассчитывает на Шкриньяра, Асенсио, Солера и Мукиеле
8сегодня, 14:54
«Спартак» продлил контракты с Массалыгой и Гузиевым
5сегодня, 14:53