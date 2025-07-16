Гендиректор «Спартака» о трансфере Заболотного: «Антон дает возможность добавить качеств, которых в составе не было – мощь, силовая борьба в штрафной»
Гендиректор «Спартака» рассказал, почему клуб подписал Антона Заболотного.
В воскресенье 34-летний форвард впервые забил за красно-белых – во втором товарищеском матче за команду.
«Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качеств, которых в составе не было – это мощь, силовая борьба в штрафной.
Надеюсь, он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», – сказал Олег Малышев.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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