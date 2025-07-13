Станкович о Заболотном: «Профессионал с большой буквы. Любой тренер был бы рад иметь такого в команде»
Деян Станкович похвалил Антона Заболотного после игры со «Спартаком» из Суботицы.
Товарищеский матч против сербского клуба завершился победой красно-белых со счетом 4:1. Заболотный забил дебютный гол за «Спартак».
«Заба – прекрасный футболист, который всегда отдает себя полностью и играет на благо команды. Это настоящий профессионал с большой буквы. Думаю, любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в своей команде.
В первом тайме он, как и вся команда, был недостаточно сконцентрирован. Но во втором тайме все было хорошо», – сказал главный тренер «Спартака».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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