Станкович о Заболотном: «Профессионал с большой буквы. Любой тренер был бы рад иметь такого в команде»

Деян Станкович похвалил Антона Заболотного после игры со «Спартаком» из Суботицы.

Товарищеский матч против сербского клуба завершился победой красно-белых со счетом 4:1. Заболотный забил дебютный гол за «Спартак».

«Заба – прекрасный футболист, который всегда отдает себя полностью и играет на благо команды. Это настоящий профессионал с большой буквы. Думаю, любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в своей команде.

В первом тайме он, как и вся команда, был недостаточно сконцентрирован. Но во втором тайме все было хорошо», – сказал главный тренер «Спартака ».