Мор о Заболотном против сербского «Спартака»: «Можно поставить троечку за то, что забил. А в целом из игры выпадал»

Эдуард Мор оценил игру Антона Заболотного против сербского «Спартака» (4:1).

Нападающий впервые забил за «Спартак » – во второй товарищеской игре за красно-белых.

«За матч с сербами Заболотному можно поставить троечку за счет того, что забил. Рад, что он забил, это ему поможет, какую‑то уверенность вселит. Для него этот гол был очень важным.

А так, в целом он из игры выпадал», — сказал бывший футболист «Спартака».