Мор о Заболотном против сербского «Спартака»: «Можно поставить троечку за то, что забил. А в целом из игры выпадал»
Эдуард Мор оценил игру Антона Заболотного против сербского «Спартака» (4:1).
Нападающий впервые забил за «Спартак» – во второй товарищеской игре за красно-белых.
«За матч с сербами Заболотному можно поставить троечку за счет того, что забил. Рад, что он забил, это ему поможет, какую‑то уверенность вселит. Для него этот гол был очень важным.
А так, в целом он из игры выпадал», — сказал бывший футболист «Спартака».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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