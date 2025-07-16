Нико Уильямс о продлении с «Атлетиком»: «Впереди ЛЧ, что может быть лучше, чем сыграть в ней с клубом всей моей жизни? Я хотел бы продолжать творить историю с фанатами и семьей»

Нико Уильямс высказался о продлении контракта с «Атлетиком».

В начале июля 23-летний вингер заключил новое соглашение с баскским клубом до 2035 года, несмотря на интерес «Барселоны».

«Думаю, нас ждет очень долгий сезон. Впереди у нас очень амбициозные турниры, такие как Лига чемпионов, где хотел бы сыграть каждый.

Что может быть лучше, чем сделать это с клубом всей моей жизни?

Я хотел бы продолжать творить историю здесь, на «Сан-Мамесе», с болельщиками, с семьей и с огромным энтузиазмом», – заявил вингер «Атлетика ».

Нико Уильямс вместо «Барсы» продлился с «Атлетиком» – на 10 лет! Конец бессмысленной саги