Нико Уильямс о продлении с «Атлетиком»: «Впереди ЛЧ, что может быть лучше, чем сыграть в ней с клубом всей моей жизни? Я хотел бы продолжать творить историю с фанатами и семьей»
Нико Уильямс высказался о продлении контракта с «Атлетиком».
В начале июля 23-летний вингер заключил новое соглашение с баскским клубом до 2035 года, несмотря на интерес «Барселоны».
«Думаю, нас ждет очень долгий сезон. Впереди у нас очень амбициозные турниры, такие как Лига чемпионов, где хотел бы сыграть каждый.
Что может быть лучше, чем сделать это с клубом всей моей жизни?
Я хотел бы продолжать творить историю здесь, на «Сан-Мамесе», с болельщиками, с семьей и с огромным энтузиазмом», – заявил вингер «Атлетика».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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