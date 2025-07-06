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  • «Барса» правильно отказалась от пункта об освобождении Уильямса. Тебас раскрыл «Атлетику» конфиденциальную информацию и запугал агента». Глава Национального центра подготовки тренеров о Нико
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«Барса» правильно отказалась от пункта об освобождении Уильямса. Тебас раскрыл «Атлетику» конфиденциальную информацию и запугал агента». Глава Национального центра подготовки тренеров о Нико

Мигель Галан высказался о требованиях Нико Уильямса по контракту с «Барселоной».

«Атлетик» ранее объявил о продлении соглашения с 22-летним вингером, на которого претендовали каталонцы, до 2035 года. Сообщалось, что Уильямс требовал у «Барселоны» право уйти при проблемах с регистрацией, но клуб не согласился с этим условием.

«Барселона» была права, отказавшись от неприемлемого пункта об освобождении.

Хавьер Тебас, будучи президентом Ла Лиги, выступил с публичными заявлениями о том, что «Барселона» не сможет зарегистрировать Нико Уильямса. Он также проводил встречи с руководством «Атлетика», на которых, как утверждается, раскрывал конфиденциальную информацию. На этом фоне агент игрока, на которого повлиял и запугал Тебас, попросил включить пункт об освобождении на случай, если игрока не зарегистрируют – эта просьба была отклонена советом директоров Барселоны во главе с Жоаном Лапортой, поскольку они сочли, что такое условие является неоправданным риском потери 60 млн евро.

Кроме того, для осуществления регистрации был запрошен крайний срок – июль, что каталонский клуб также счел неприемлемым.

Феликс Таинта, агент футболиста, прекратил операцию из-за невыполнимого требования. Агент стал фактором, который ускорил прекращение операции, которая, казалось, была закрыта, поскольку он действовал в защиту интересов «Атлетика», особенно с учетом того, что агент поддерживает финансовые интересы, связанные с другими игроками этого клуба.

Предположим, что включение пункта об освобождении с крайним сроком до 30 июля согласовано в соответствии с запросами представителя Нико Уильямса. Я считаю, что в таком случае не возникнет никаких неудобств, учитывая, что «Барселона» сейчас соблюдает правило 1:1 и у нее были бы юридические и регулирующие возможности для регистрации игрока, но нельзя рисковать, закрепляя это в письменном виде. Оставляя минимальную неопределенность относительно возможности того, что регистрация не случится, клуб подвергнется существенным рискам. В частности, если бы невозможность регистрации игрока в конечном итоге помешала бы интеграции в состав – несмотря на выплату 60 млн евро, эквивалентных отступным, – возникла бы ситуация, в которой клуб выплатил бы указанную сумму, не получив взамен футболиста.

Аналогичным образом, наличие пункта об освобождении, ограниченного конкретной датой при условии, что клуб уже выплатил указанную сумму, может быть истолковано как халатность или даже злонамеренное действие со стороны правления «Барселоны», если это существенно повлияет на финансовое состояние и административное управление клубом.

Следовательно, гарантии, запрошенные представителем игрока, косвенно включены в выплату суммы в размере 60 миллионов евро. То есть выплата указанной суммы подразумевает контрактное обязательство, которое в принципе гарантирует регистрацию футболиста, поскольку платеж представляет собой экономическое соображение, предшествующее регистрации. С другой стороны, недопустимо подвергать риску такую значительную сумму, включая условие об освобождении. Хотя вероятность того, что игрока не смогут зарегистрировать, минимальна (около 1%), принятие такого условия означало бы неприемлемую уязвимость интересов клуба.

Согласие с пунктом, который может привести к потере выплаченных 60 млн евро без гарантии успешной регистрации игрока, будет представлять собой серьезное нарушение принципов осмотрительности и разумного управления капиталом, а также нарушение, влекущее за собой гражданскую и уголовную ответственность лиц, ответственных за управление клубом», – написал президент Национального центра подготовки футбольных тренеров Испании (CENAFE).

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Мигеля Галана
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Хавьер Тебас
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