«Тебас сорвал переход Нико в «Барсу», посеяв сомнения. Он хочет, чтобы обязанный ему «Атлетик» занял место в комиссии делегатов, куда вошел «Реал». Глава CENAFE Галан о президенте Ла Лиги
Ранее «Атлетик» продлил соглашение с 22-летним вингером, на которого претендовали каталонцы, до 2035 года. Сообщалось, что Уильямс требовал у «Барселоны» право уйти при проблемах с регистрацией, но клуб не согласился с этим условием.
«Переход Нико Уильямса в «Барсу» сорвал Хавьер Тебас. Нико не подписал контракт с «Барсой» главным образом из-за информации, которую президент Ла Лиги передал президенту «Атлетика» Йону Уриарте, а значит и его агенту. Сомнения, посеянные Тебасом, передались игроку и затормозили операцию.
Президент Ла Лиги превысил все допустимые полномочия, он не вправе предоставлять информацию о финансах каких-либо клубов. Мы имеем дело с очень серьезным нарушением нейтралитета, который должна соблюдать Ла Лига.
Тебас встал на сторону «Атлетика», потому что в его интересах было сорвать трансфер, а также потому, что в Ла Лиге есть свободное место в Комиссии делегатов, и президент хочет, чтобы его занял «Атлетик».
Это исполнительный орган, который принимает решения в испанском футболе, и «Реал», находящийся в постоянном конфликте с Тебасом, недавно присоединился к нему по предложению футбольной федерации. Хавьеру Тебасу нужны союзники в этой комиссии, потому что есть много проблем, от сделки с CVC до его возможного отстранения, поэтому у него есть клуб «Атлетик», который ему обязан», – сказал президент Национального центра подготовки футбольных тренеров Испании (CENAFE) в программе Onze на телеканале TV3.