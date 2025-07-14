Руни Бардегджи перешел в «Барсу» из «Копенгагена» за 2 млн евро. Контракт 19-летнего вингера – до 2029 года
Руни Бардегджи присоединился к «Барселоне».
19-летний вингер перешел из «Копенгагена», подписав контракт до 30 июня 2029 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока составила 2 млн евро. Кроме того, в сделке может быть пункт о 15% от суммы перепродажи для датчан.
В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (забил 7 голов).
Подробно его статистику можно изучить здесь.
Фото: fcbarcelona.com
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Барселоны»
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