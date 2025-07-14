Руни Бардегджи перешел в «Барсу» из «Копенгагена» за 2 млн евро. Контракт 19-летнего вингера – до 2029 года

Руни Бардегджи присоединился к «Барселоне».

19-летний вингер перешел из «Копенгагена », подписав контракт до 30 июня 2029 года.

Ранее сообщалось , что сумма трансфера игрока составила 2 млн евро. Кроме того, в сделке может быть пункт о 15% от суммы перепродажи для датчан.

В сезоне-2024/25 Бардегджи провел в высшей лиге Дании всего 5 игр из-за разрыва крестообразной связки, в сезоне-2023/24 – 23 (забил 7 голов).

Подробно его статистику можно изучить здесь .

Фото: fcbarcelona.com