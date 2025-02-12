Экс-капитан ДР Конго Мулумбу призвал «ПСЖ» отказаться от сделки с Руандой на фоне конфликта в Гоме: «Женщин там насилуют и сжигают в тюрьмах. Ситуация очень тяжелая»

Экс-капитан ДР Конго хочет, чтобы «ПСЖ» отказаться от сделки с Руандой.

В конце января повстанческая группировка M23 захватила Гому, город в Демократической Республике Конго . По утверждениям ООН, группировку поддерживает Руанда , которая получает выгоду от ресурсов, которые ввозятся в страну из ДР Конго. Руанда отрицает обвинения.

Бывший полузащитник «Вест Бромвича » и воспитанник «ПСЖ» Юссуф Мулумбу высказался о конфликте. Месяц назад Мулумбу посещал Гому.

«Ситуация очень, очень тяжелая, очень болезненная. Весь этот конфликт – из-за финансов. Это не религиозная или территориальная война. Это финансовая война, и люди должны это знать.

Я получил много сообщений от друзей, которые живут в Гоме. Они просто говорят мне, что живут в страхе. Там дети живут без родителей, женщин насилуют и сжигают в тюрьмах. В это невозможно поверить.

Мой друг встретил меня в городе. Во время боев он пытался сбежать и потерял жену. У меня нет слов, чтобы описать, что происходит. Мне очень тяжело, потому что я живу достаточно далеко и иногда я чувствую себя бесполезным.

ДР Конго живет так уже 30 лет. Все, чего мы хотим, – мира», – сказал Мулумбу.

Бывший игрок «ПСЖ» надеется, что парижский клуб откажется от кампании Visit Rwanda,в рамках которой продвигается туризм в Руанде. Мулумбу хочет встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи , чтобы обсудить ситуацию.

«Мы сделаем все возможное, чтобы повысить осведомленность об этой сделке и о том, что за ней стоит. Я думаю, это будет большим шагом, если мы сможем добиться отмены партнерства с Visit Rwanda.

Я прошел академию «ПСЖ». Меня научили ценностям спорта, единству, этике. Сделка с Visit Rwanda этому не соответствует.

Я хочу встретиться с некоторыми людьми, которые могут [принять] решение, а затем мы проинформируем их об этом партнерстве и о том, что происходит в ДР Конго. Я не хочу давить на клуб, но их нужно проинформировать, и после этого они сами примут решение», – отметил Мулумбу.

Власти ДР Конго обвинили «Арсенал», «Баварию» и «ПСЖ» в «запятнанной кровью сделке» с Руандой: «Тысячи сейчас в западне в Гоме, погибло бесчисленное множество людей. Ваш спонсор ответственен за эти страдания»