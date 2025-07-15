Сын Роналду о том, что Ямаль сейчас «лучше португальца»: «Ламин очень хорош, но он еще ничего не выиграл»

Сын Криштиану Роналду сравнил Ламина Ямаля и своего отца.

Криштиану Роналду-младший принял участие в трансляции стримера Ракаи, который высказал мнение, что 18-летний вингер «Барселоны» в данный момент лучше 40-летнего нападающего «Аль-Насра ».

«Прямо сейчас, да? Ладно, но Ламин еще ничего не выиграл. Он очень хорош, но он еще ничего не выиграл», – сказал 15-летний Криштиану.