Канисарес о «Золотом мяче»: «Хакими и Витинья заслуживают в 20 раз больше, чем Дембеле. Мне надоело, что приз дают нападающим»

Сантьяго Канисарес считает, что «Золотой мяч» должен получить Хакими или Витинья.

«Ашраф заслуживает «Золотой мяч » в 20 раз больше, чем Дембеле , как и Витинья. Мне надоело, что его дают нападающим.

Время от времени его следует вручать крайнему защитнику, который провел такой сезон, как Ашраф , или полузащитнику, как Витинья .

Это абсолютно нормально и нисколько не умаляет достоинства награды», – заявил бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании во время финала КЧМ.

«ПСЖ » уступает «Челси» (0:3, второй тайм) в финальном матче клубного чемпионата мира.