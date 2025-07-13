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Канисарес о «Золотом мяче»: «Хакими и Витинья заслуживают в 20 раз больше, чем Дембеле. Мне надоело, что приз дают нападающим»

Сантьяго Канисарес считает, что «Золотой мяч» должен получить Хакими или Витинья.

«Ашраф заслуживает «Золотой мяч» в 20 раз больше, чем Дембеле, как и Витинья. Мне надоело, что его дают нападающим.

Время от времени его следует вручать крайнему защитнику, который провел такой сезон, как Ашраф, или полузащитнику, как Витинья.

Это абсолютно нормально и нисколько не умаляет достоинства награды», – заявил бывший вратарь «Валенсии» и сборной Испании во время финала КЧМ.

«ПСЖ» уступает «Челси» (0:3, второй тайм) в финальном матче клубного чемпионата мира.

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Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: COPE
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoВитинья
logoСантьяго Канисарес
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