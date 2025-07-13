Фанаты принесли плакаты с Дембеле с «Золотым мячом» в руках на финал КЧМ

Болельщики принесли на финал КЧМ плакаты с Усманом Дембеле и «Золотым мячом».

«ПСЖ» играет с «Челси » (0:0, первый тайм) в финальном матче клубного чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На кадры с трибун попали фанаты, держащие в руках большие плакаты со сгенерированным изображением вингера «ПСЖ » в костюме и с «Золотым мячом » в руках.

Француз стал главным фаворитом на получение приза в этом году. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: кадр из трансляции DAZN