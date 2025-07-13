Фанаты принесли плакаты с Дембеле с «Золотым мячом» в руках на финал КЧМ
Болельщики принесли на финал КЧМ плакаты с Усманом Дембеле и «Золотым мячом».
«ПСЖ» играет с «Челси» (0:0, первый тайм) в финальном матче клубного чемпионата мира. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На кадры с трибун попали фанаты, держащие в руках большие плакаты со сгенерированным изображением вингера «ПСЖ» в костюме и с «Золотым мячом» в руках.
Француз стал главным фаворитом на получение приза в этом году. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: кадр из трансляции DAZN
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Foot Mercato
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