Клиши назвал Дембеле «очевидным фаворитом» «Золотого мяча»: «Он может забить, отдать, полезен в обороне и прессинге. Надо учитывать статистику, как в случае с Роналду и Месси»

Гаэль Клиши назвал Усмана Дембеле фаворитом на «Золотой мяч».

«Золотой мяч » присуждается игрокам, которые делают результат: надо учитывать индивидуальную статистику, что в свое время подчеркивали Криштиану Роналду и Месси. В этом году у Усмана Дембеле потрясающие цифры (52 матча во всех турнирах, 35 голов и 16 результативных передач). И когда он выходил на замену, он вносил остроту – с мячом или без, в прессинге…

Да, он не забивает по 90 голов за год, но для меня сегодня Дембеле – очевидный фаворит. С Тити [Тьерри Анри] мы считаем, что Усман – самый универсальный игрок: он может и забить, и отдать голевую, создать хаос, он также полезен в обороне за счет прессинга…

Сегодня нужно отдать должное Усману за его работу в прессинге – особенно учитывая его класс. Он облегчает работу всей команде, а это редкость – видеть игрока такого уровня, который так работает на коллектив», – сказал бывший защитник сборной Франции в программе L’Intégrale Sport.