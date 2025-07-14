Хвича, Дембеле и Мендеш получили по 2 балла из 10 от L’Équipe за финал КЧМ, Луис Энрике – 3, Доннарумма – 4. Палмеру и Мареске поставили по 9 баллов

Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле получили худшие оценки в финале КЧМ.

«Челси» разгромил «ПСЖ» (3:0) в решающем матче чемпионата мира среди клубов.

L’Équipe выставил оценки игрокам, главным тренерам и судье.

Самую высокую оценку среди участников матча получили главный тренер «Челси» Энцо Мареска и автор дубля и ассиста полузащитник Коул Палмер . Действия тренера «ПСЖ» Луиса Энрике оценили в 3 балла, а арбитра из Ирана Алирезы Фагани – в 5.

Самую низкую оценку в составе лондонцев получил защитник Марк Кукурелья – 5. По 6 баллов поставили Ливаю Колуиллу, Трево Чалобе , Энцо Фернандесу и Педру Нету . На 7 баллов наработали Рис Джеймс , Мойсес Кайседо и Жоао Педро . 8 получили голкипер Роберт Санчес и правый защитник Мало Гюсто .

Самые низкие оценки в составе парижан у Хвичи Кварацхелии , Усмана Дембеле , Жоау Невеша , Нуну Мендеша и Лукаса Бералдо – все получили по 2 балла. Оценку 3 заработали Дезире Дуэ, Фабиан Руис и Витинья.

По 4 балла получили Маркиньос и Джанлуиджи Доннарумма. Самая высокая оценка у Ашрафа Хакими – 5.

Изображение: lequipe.fr

«Челси» вынес «ПСЖ»: 3:0 за тайм в финале ЧМ! У Палмера 2+1 с голами-близнецами

Победа «Челси» на КЧМ – большая сенсация? Хм, как посмотреть