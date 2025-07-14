Васильев о драке Смолова: «Футболисты считаются привилегированным классом, им надо быть аккуратнее. К ним приковано пристальное внимание – нельзя себе позволять такие вещи»

Дмитрий Васильев считает, что в драке с участием Смолова известны не все детали.

Ранее в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«В скандале с Федором Смоловым, конечно, ничего хорошего нет. Другое дело, что надо очень тщательно разбираться в этой ситуации, потому что она очень тонкая. Неизвестны все обстоятельства драки, в которой участвовал Смолов.

Я ни в коем случае его не защищаю. Наоборот, считаю, что если ты спортсмен высочайшего уровня, то ты должен быть еще более осторожным в таких ситуациях. И не делать некоторых вещей, которые позволены обычному человеку.

Надо разобраться, в чем была подоплека ситуации, не была ли она спровоцирована специально. Это очень непростая ситуация.

Футболистам, которые у нас считаются неким привилегированным классом, в подобных случаях надо быть более аккуратными, чем другим спортсменам, потому что к ним приковано пристальное внимание. Нельзя себе позволять такие вещи», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Васильев о драке Смолова: «Его могли спровоцировать – есть слова, которые стерпеть невозможно. В случае с Кокориным и Мамаевым – обычная пьяная драка, а с Федором не все так очевидно»