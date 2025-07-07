Васильев о драке Смолова: «Его могли спровоцировать – есть слова, которые стерпеть невозможно. В случае с Кокориным и Мамаевым – обычная пьяная драка, а с Федором не все так очевидно»

Дмитрий Васильев высказался о драке с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Плохо, что футболисты опять фигурируют в истории с дракой, но необходимо знать все обстоятельства инцидента. Неизвестно, кто какие слова говорил в тот момент в ресторане. Есть такие слова, которые стерпеть невозможно. То есть Смолова могли спровоцировать, сказать какие-то неприятные слова. Хорошо бы узнать все детали произошедшего.

В случае с Кокориным и Мамаевым все было очевидно, там обычная пьяная драка. А в случае со Смоловым не все так очевидно пока, не все обстоятельства известны», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Пытался урегулировать мирным путем». Первые слова Смолова – о драке в «Кофемании»