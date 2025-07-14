Энрике могут отстранить на 3+ матча за атаку на Жоао Педро после финала КЧМ, если ФИФА начнет разбирательство. Невеш из-за удаления может не сыграть за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом»

Луиса Энрике могут отстранить более чем на 3 матча за нападение на Жоао Педро.

После победы «Челси» над «ПСЖ» (3:0) в финале клубного чемпионата мира игроки сцепились на поле. В ходе перепалки тренер «ПСЖ» Энрике толкнул форварда «синих» Жоао Педро , забившего третий гол. Испанец угодил рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.

ФИФА еще не приняла решение о возможных санкциях, сообщает Le Parisien. Учитывая, что тренер не получил красную карточку от судьи, дисциплинарному комитету организации предстоит решить, рассматривать ли это дело.

Согласно статье 56.2(a) дисциплинарного кодекса ФИФА, дисциплинарный комитет «имеет юрисдикцию налагать санкции за серьезные нарушения, которые могли остаться незамеченными судьями матча».

В таком случае, согласно статье 14(i), испанский тренер будет отстранен «на срок не менее трех матчей за акт агрессии, включая удары кулаком, локтем, головой, ногой, укусы или плевки в сторону соперника или любого лица, кроме судьи».

Помимо этого, отмечается , что Жоау Невеш , удаленный в финале после того, как дернул за волосы Марка Кукурелью, может не сыграть за Суперкубок УЕФА.

Согласно пункту c статьи 69.2 Дисциплинарного кодекса ФИФА, португалец может пропустить следующий официальный матч парижского клуба, а именно матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма », который состоится 13 августа.

Дисциплинарный кодекс предусматривает, что в случае клубного чемпионата мира «дисквалификация на матч, не отбытая в соревновании, в котором она была наложена (выбывание команды или последний матч турнира), переносится (...) на следующий официальный матч клуба».

«ПСЖ» психанул из-за 0:3: Энрике толкнул новичка «Челси» в горло, Невеш дернул Кукурелью за кудри