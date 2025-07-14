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Жоао Педро о стычке с Луисом Энрике: «ПСЖ» не умеет проигрывать. Я пошел защищать Андрея Сантоса, соперники окружили его»

Жоао Педро после стычки с Луисом Энрике заявил, что «ПСЖ» не умеет проигрывать.

«Челси» крупно обыграл «ПСЖ» (3:0) в финале клубного чемпионата мира. Бразильский форвард «синих» забил третий гол в матче.

После финального свистка игроки, тренеры и сотрудники клубов устроили на поле «Метлайф Стэдиум» массовую потасовку, в ходе которой главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике толкнул Жоао Педро. Испанец угодил рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.

«Я пошел защищать Андрея Сантоса, видел, что игроки «ПСЖ» окружили его. Как истинный бразилец я пошел защищать товарища. Тут же оказалось сразу много народу, и в этой толпе меня толкнули. Это часть игры.

Думаю, они не умеют проигрывать, но это часть футбола. А теперь пришло время праздновать», – сказал Жоао Педро после игры в эфире Sportv.

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Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo Esporte
logoЖоао Педро
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logoчемпионат мира среди клубов
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