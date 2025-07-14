Энрике о том, что схватил за горло и лицо Жоао Педро: «Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал»

Луис Энрике объяснил стычку с Жоао Педро после финала клубного ЧМ.

После победы «Челси» над «ПСЖ» (3:0) игроки сцепились на поле. В ходе перепалки тренер «ПСЖ» Луис Энрике толкнул форварда «синих» Жоао Педро , забившего третий гол. Испанец угодил рукой сперва в горло , а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.

«Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал», – сказал Энрике.

«ПСЖ» психанул из-за 0:3: Энрике толкнул новичка «Челси» в горло, Невеш дернул Кукурелью за кудри