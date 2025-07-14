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Энрике о том, что схватил за горло и лицо Жоао Педро: «Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал»

Луис Энрике объяснил стычку с Жоао Педро после финала клубного ЧМ.

После победы «Челси» над «ПСЖ» (3:0) игроки сцепились на поле. В ходе перепалки тренер «ПСЖ» Луис Энрике толкнул форварда «синих» Жоао Педро, забившего третий гол. Испанец угодил рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.

«Он толкнул меня, я его коснулся, и он упал», – сказал Энрике.

«ПСЖ» психанул из-за 0:3: Энрике толкнул новичка «Челси» в горло, Невеш дернул Кукурелью за кудри

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: DAZN
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