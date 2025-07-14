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Президент «ПСЖ» о потасовке Энрике и Жоао Педро: «У нас самый дисциплинированный и уважаемый тренер в мире. Он пошел разнимать драку и сам ввязался в нее»

Нассер Аль-Хелайфи поддержал Луиса Энрике после потасовки в матче с «Челси».

После победы «Челси» над «ПСЖ» (3:0) в финале клубного чемпионата мира игроки сцепились на поле.

В ходе перепалки тренер «ПСЖ» Луис Энрике толкнул форварда «синих» Жоао Педро, забившего третий гол. Испанец угодил рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.

«У нас самый дисциплинированный и уважаемый тренер в мире. Он пошел разнимать драку и сам ввязался в нее. Тренеры тоже заслуживают уважения», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» психанул из-за 0:3: Энрике толкнул новичка «Челси» в горло, Невеш дернул Кукурелью за кудри

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
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