Президент «ПСЖ» о потасовке Энрике и Жоао Педро: «У нас самый дисциплинированный и уважаемый тренер в мире. Он пошел разнимать драку и сам ввязался в нее»
Нассер Аль-Хелайфи поддержал Луиса Энрике после потасовки в матче с «Челси».
После победы «Челси» над «ПСЖ» (3:0) в финале клубного чемпионата мира игроки сцепились на поле.
В ходе перепалки тренер «ПСЖ» Луис Энрике толкнул форварда «синих» Жоао Педро, забившего третий гол. Испанец угодил рукой сперва в горло, а затем в лицо бразильцу, и нападающий оказался на газоне.
«У нас самый дисциплинированный и уважаемый тренер в мире. Он пошел разнимать драку и сам ввязался в нее. Тренеры тоже заслуживают уважения», – сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: COPE
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