«Спартак» может купить за 4-4,5 млн евро Самошникова у «Локо» (Иван Карпов)
«Спартак» ведет переговоры с «Локомотивом» по Илье Самошникову.
Переход 27-летнего латераля может обойтись красно-белым в 4-4,5 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По мнению источника, «Спартак» ищет крайнего защитника с уклоном в атаку, способного закрыть всю бровку. Не исключено, что в новом сезоне красно-белые будут играть с тремя центральными защитниками – во вторых таймах товарищеских матчей с «Торпедо» (3:1) и «Крыльями Советов» (2:2) Деян Станкович использовал схему 3-4-3.
Контракт Самошникова с «Локо» рассчитан до 31 мая 2027 года. В 24 матчах прошлого сезона РПЛ на счету защитника 4 гола и 2 ассиста.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36430 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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