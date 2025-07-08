«Спартак» может купить за 4-4,5 млн евро Самошникова у «Локо» (Иван Карпов)

«Спартак» ведет переговоры с «Локомотивом» по Илье Самошникову.

Переход 27-летнего латераля может обойтись красно-белым в 4-4,5 млн евро, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По мнению источника, «Спартак » ищет крайнего защитника с уклоном в атаку, способного закрыть всю бровку. Не исключено, что в новом сезоне красно-белые будут играть с тремя центральными защитниками – во вторых таймах товарищеских матчей с «Торпедо» (3:1) и «Крыльями Советов» (2:2) Деян Станкович использовал схему 3-4-3.

Контракт Самошникова с «Локо » рассчитан до 31 мая 2027 года. В 24 матчах прошлого сезона РПЛ на счету защитника 4 гола и 2 ассиста.