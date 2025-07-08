Агент Самошникова: «У нас нет официального оффера от «Спартака», многие клубы проявляют интерес к Илье. Сейчас он думает о «Локомотиве»
Агент Ильи Самошникова заявил, что предложения от «Спартака» нет.
Ранее сообщалось, что красно-белые могут купить защитника «Локомотива» за 4-4,5 млн евро. Утверждалось также, что железнодорожники могут обменять Самошникова в «Спартак» на Данилу Пруцева.
«У нас нет официального оффера от «Спартака». Многие клубы проявляют интерес к Илье. Посмотрим, что произойдет дальше. Сейчас он восстанавливается после травмы, через неделю-две должен вернуться в общую группу.
Сейчас Илья думает о «Локомотиве» и о том, как вкатиться в сезон полным сил», – сказал агент игрока Алексей Бабырь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?36614 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости