Агент Самошникова: «У нас нет официального оффера от «Спартака», многие клубы проявляют интерес к Илье. Сейчас он думает о «Локомотиве»

Агент Ильи Самошникова заявил, что предложения от «Спартака» нет.

Ранее сообщалось , что красно-белые могут купить защитника «Локомотива » за 4-4,5 млн евро. Утверждалось также, что железнодорожники могут обменять Самошникова в «Спартак » на Данилу Пруцева.

«У нас нет официального оффера от «Спартака». Многие клубы проявляют интерес к Илье. Посмотрим, что произойдет дальше. Сейчас он восстанавливается после травмы, через неделю-две должен вернуться в общую группу.

Сейчас Илья думает о «Локомотиве» и о том, как вкатиться в сезон полным сил», – сказал агент игрока Алексей Бабырь.