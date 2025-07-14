«ПСЖ» после 0:3 в финале КЧМ: «Гордимся историческим сезоном. Путешествие только началось 🔴🔵»
«ПСЖ» назвал сезон историческим после поражения в финале КЧМ со счетом 0:3.
Парижский клуб в матче за трофей крупно проиграл «Челси», пропустив все три гола в первом тайме.
Ранее команда Луиса Энрике выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также впервые в истории победила в Лиге чемпионов.
«Мы не добились желаемого результата в финале клубного чемпионата мира, но невероятно гордимся этим историческим сезоном. Путешествие только началось 🔴🔵.
От Лос-Анджелеса до Сиэтла, от Атланты до Нью-Йорка – эти последние несколько недель в США были незабываемыми. Спасибо тысячам болельщиков, которые встретили нас с распростертыми объятиями ❤️💙.
Мы – «Париж», – говорится в заявлении «ПСЖ».
«Челси» вынес «ПСЖ»: 3:0 за тайм в финале ЧМ! У Палмера 2+1 с голами-близнецами
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
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