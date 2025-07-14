«ПСЖ» после 0:3 в финале КЧМ: «Гордимся историческим сезоном. Путешествие только началось 🔴🔵»

«ПСЖ» назвал сезон историческим после поражения в финале КЧМ со счетом 0:3.

Парижский клуб в матче за трофей крупно проиграл «Челси», пропустив все три гола в первом тайме.

Ранее команда Луиса Энрике выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции , а также впервые в истории победила в Лиге чемпионов .

«Мы не добились желаемого результата в финале клубного чемпионата мира, но невероятно гордимся этим историческим сезоном. Путешествие только началось 🔴🔵.

От Лос-Анджелеса до Сиэтла, от Атланты до Нью-Йорка – эти последние несколько недель в США были незабываемыми. Спасибо тысячам болельщиков, которые встретили нас с распростертыми объятиями ❤️💙.

Мы – «Париж», – говорится в заявлении «ПСЖ».

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