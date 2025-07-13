Трамп присутствует на финале клубного ЧМ. Президент США прибыл на вертолете за 25 минут до начала матча
Дональд Трамп посетил финал клубного чемпионата мира.
Встреча между «Челси» и «ПСЖ» проходит в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф» (0:0, первый тайм).
Президент США прибыл на игру на вертолете примерно за 25 минут до начала. Трамп сел рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: Gettyimages.ru/Chip Somodevilla
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Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
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