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Трамп присутствует на финале клубного ЧМ. Президент США прибыл на вертолете за 25 минут до начала матча

Дональд Трамп посетил финал клубного чемпионата мира.

Встреча между «Челси» и «ПСЖ» проходит в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф» (0:0, первый тайм). 

Президент США прибыл на игру на вертолете примерно за 25 минут до начала. Трамп сел рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Фото: Gettyimages.ru/Chip Somodevilla

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
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