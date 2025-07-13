Семак о Соболеве в «Оренбурге»: «Первый раз слышу, что его куда-то кто-то отдает. Информация абсолютно не соответствует действительности»

Семак опроверг информацию о возможном уходе Соболева из «Зенита».

– В матче против «Войводины» не принял участие Александр Соболев. Буквально пару дней назад в одном из телеграм-каналов появилась информация о возможной аренде Соболева в «Оренбург» на полгода для игровой практики. Можете ли вы как-то это прокомментировать и в целом объяснить сейчас, почему Александр не появлялся и можем ли мы его увидеть в составе в начале сезона?

– Насчет Александра уже говорил, что у него было небольшое повреждение, также как и у Нуралы Алипа . Поэтому и предыдущий матч они не играли. Сейчас тренируются, готовятся.

По поводу информации про аренду, я первый раз слышу, что его куда-то кто-то отдает. Не знаю, откуда эта информация взялась. Она абсолютно не соответствует действительности.

То же самое Лусиано , Соболев, тот же Дркушич, Мостовой . Очень много игроков, которые завтра будут играть и на сегодняшний день нет понимания, состав основной этот или тот, который будет играть завтра. Мы всем даем время.

Конечно, есть какие-то позиции, где игроки сильнее, есть позиции, где есть серьезная реальная конкуренция за место в стартовом составе. И мы будем принимать решение исходя из состояния игроков и увиденного нами в этих двух контрольных матчах, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.