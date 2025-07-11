Медведев о Соболеве в «Зените»: «Кто-то его принял, кто-то нет, как и Дзюбу. От этого он не становится плохим футболистом»
Александр Медведев высказался о реакции фанатов «Зенита» на Александра Соболева.
«Кто-то принял, кто-то не принял. Так же как и Артема Дзюбу.
Остались болельщики, которые его до сих пор не принимают. От этого он не становится плохим футболистом», – сказал председатель правления «Зенита».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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