Медведев о Соболеве в «Зените»: «Кто-то его принял, кто-то нет, как и Дзюбу. От этого он не становится плохим футболистом»

Александр Медведев высказался о реакции фанатов «Зенита» на Александра Соболева.

«Кто-то принял, кто-то не принял. Так же как и Артема Дзюбу .

Остались болельщики, которые его до сих пор не принимают. От этого он не становится плохим футболистом», – сказал председатель правления «Зенита ».

Соболев перешел в «Зенит» в прошлом году из «Спартака ».