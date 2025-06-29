Александр Соболев: «Я полностью освоился в «Зените», адаптация завершена. Это было видно и в конце сезона, наверное, хотя я там и не забивал много»

Александр Соболев считает, что его адаптация в «Зените» завершена.

– Вы в прошлом сезоне начинали лето в другой команде, у вас ушло какое-то время на адаптацию в «Зените». С какими мыслями подходите к новому сезону сейчас?



- Наверное, могу сказать, что полностью освоился. Это, наверное, было видно и в конце прошлого сезона, хотя я там и не забивал много. Но сейчас уже все хорошо в команде, отлично себя чувствую с ребятами. Поэтому сейчас могу сказать, что адаптация завершена.

– Много говорилось о приходе Даку. Потенциальная покупка четвертого нападающего не напрягала?

– Я был в Мурманске на рыбалке. Там не было ни сети, ни интернета, поэтому, когда включился телефон, увидел, что хотели, но потом сорвалось. Поэтому никаких эмоций не было.

– А рыба не срывалась?

– Бывает, срывается, но нормально половили, – сказал нападающий «Зенита».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Соболев забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 24 матчах. Одну игру форвард провел за «Спартак».