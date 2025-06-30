Александр Соболев: «С Радимовым поспорил на 20 мячей за сезон. Я лично не ставлю цели по голам, хочу, чтобы команда побеждала в каждой игре»
Александр Соболев поспорил, что забьет 20 голов за сезон.
В воскресенье «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче (3:0).
– Какую цель перед собой ставишь на предстоящий сезон?
– Я с Радимовым поспорил на 20 мячей. Спор есть спор.
Я лично перед собой не ставлю цели по забитым мячам. Я хочу, чтобы команда побеждала в каждой игре, – сказал нападающий «Зенита».
Александр Соболев: «Я полностью освоился в «Зените», адаптация завершена. Это было видно и в конце сезона, наверное, хотя я там и не забивал много»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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