Александр Соболев: «С Радимовым поспорил на 20 мячей за сезон. Я лично не ставлю цели по голам, хочу, чтобы команда побеждала в каждой игре»

Александр Соболев поспорил, что забьет 20 голов за сезон.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче (3:0).

– Какую цель перед собой ставишь на предстоящий сезон?

– Я с Радимовым поспорил на 20 мячей. Спор есть спор.

Я лично перед собой не ставлю цели по забитым мячам. Я хочу, чтобы команда побеждала в каждой игре, – сказал нападающий «Зенита».

Александр Соболев: «Я полностью освоился в «Зените», адаптация завершена. Это было видно и в конце сезона, наверное, хотя я там и не забивал много»