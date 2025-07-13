Министр спорта Свердловской области про «Урал» вне РПЛ: «Очень жаль, что не действуют спортивные принципы»

Министр спорта Свердловской области оценил решение РФС не брать «Урал» в РПЛ.

Напомним, что КДК РФС принял решение об исключении «Торпедо » из числа участников Мир РПЛ‑2025/26 за попытку организации договорных матчей в Первой лиге . Команду в Премьер-лиге заменил «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона‑2024/25.

Кроме того, «Химки» не прошли лицензирование и покинули высший дивизион, вместо них в РПЛ вернули «Пари НН », который уступил в стыковых матчах «Сочи». «Урал» уступил «Ахмату» в стыках и не вернулся в РПЛ.

«Очень жаль, что не действуют спортивные принципы», – заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

«Вы там серьезно?!» «Урал» в шоке от решения вернуть «Оренбург» – а что другие?