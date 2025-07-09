Рэшфорд вернулся в расположение «МЮ» и тренировался индивидуально
Маркус Рэшфорд вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед».
Вторую часть прошлого сезона английский нападающий провел в «Астон Вилле» на правах аренды, забив 2 мяча и сделав 2 передачи в 10 матчах АПЛ за команду.
Сообщается, что футболист в понедельник и во вторник тренировался на базе манкунианцев в Каррингтоне.
Маркус Рэшфорд работал индивидуально и не участвовал в командных упражнения с остальными игроками «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что клуб принял решение отложить возвращение к тренировкам Рэшфорда до конца июля, чтобы дать ему больше времени на поиск новой команды.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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