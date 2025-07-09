Рэшфорд вернулся в расположение «МЮ» и тренировался индивидуально

Маркус Рэшфорд вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед».

Вторую часть прошлого сезона английский нападающий провел в «Астон Вилле » на правах аренды, забив 2 мяча и сделав 2 передачи в 10 матчах АПЛ за команду.

Сообщается, что футболист в понедельник и во вторник тренировался на базе манкунианцев в Каррингтоне.

Маркус Рэшфорд работал индивидуально и не участвовал в командных упражнения с остальными игроками «Манчестер Юнайтед ».

Ранее сообщалось , что клуб принял решение отложить возвращение к тренировкам Рэшфорда до конца июля, чтобы дать ему больше времени на поиск новой команды.