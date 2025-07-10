Кунья о 10-м номере в «МЮ»: «Прекрасно, что мне выпала честь носить его. В этой футболке играли Руни, ван Нистелрой, Ибрагимович – это то, о чем всегда мечтаешь»
Матеус Кунья рассказал, что для него значит 10-й номер в «Манчестер Юнайтед».
«Это то, о чем всегда мечтаешь. Я могу назвать многих игроков, которые носил футболку с этим номером. Это очень просто. Конечно, каждый раз при виде этого номера на этой футболке я вспоминаю Уэйна Руни. Я вырос, наблюдая за его игрой, и сейчас я тоже [посмотрел] много матчей.
Еще я менялся майками с Маркусом [Рэшфордом], у меня дома есть его футболка. Но, конечно, мы знаем, что этот номер носили многие игроки – ван Нистелрой, Ибрагимович.
Я мечтаю не только играть в этой футболке. Учитывая всю историю, связанную с этим номером, есть что-то прекрасное в том, что мне выпала честь его носить», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».
Кто должен заменить «Торпедо»?6629 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости