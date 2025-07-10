  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кунья о 10-м номере в «МЮ»: «Прекрасно, что мне выпала честь носить его. В этой футболке играли Руни, ван Нистелрой, Ибрагимович – это то, о чем всегда мечтаешь»
13

Кунья о 10-м номере в «МЮ»: «Прекрасно, что мне выпала честь носить его. В этой футболке играли Руни, ван Нистелрой, Ибрагимович – это то, о чем всегда мечтаешь»

Матеус Кунья рассказал, что для него значит 10-й номер в «Манчестер Юнайтед».

«Это то, о чем всегда мечтаешь. Я могу назвать многих игроков, которые носил футболку с этим номером. Это очень просто. Конечно, каждый раз при виде этого номера на этой футболке я вспоминаю Уэйна Руни. Я вырос, наблюдая за его игрой, и сейчас я тоже [посмотрел] много матчей.

Еще я менялся майками с Маркусом [Рэшфордом], у меня дома есть его футболка. Но, конечно, мы знаем, что этот номер носили многие игроки – ван Нистелрой, Ибрагимович.

Я мечтаю не только играть в этой футболке. Учитывая всю историю, связанную с этим номером, есть что-то прекрасное в том, что мне выпала честь его носить», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».

Кто должен заменить «Торпедо»?6629 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
logoМатеус Кунья
logoМанчестер Юнайтед
logoРуд ван Нистелрой
logoУэйн Руни
игровая форма
logoЗлатан Ибрагимович
logoпремьер-лига Англия
logoМаркус Рэшфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рэшфорд вернулся в расположение «МЮ» и тренировался индивидуально
31вчера, 05:15
Кунья получил 10-й номер в «МЮ». Под ним играл Рэшфорд
98 июля, 18:56
Кунья назвал Антони любимым бразильцем, игравшим за «МЮ», Руни – любимой легендой клуба, Роналдиньо – любимым футболистом из Бразилии
715 июня, 21:18
Главные новости
ЦСКА объявил о трансфере Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу»
89 минут назадФото
Месси создал больше явных голевых моментов в матче с «ПСЖ», чем весь «Реал». «Интер Майами» также больше владел мячом, чем мадридцы
722 минуты назад
Алексей Батраков будет стоит 10 млн в Фэнтези РПЛ-2025/26 на Спортсе’‘
147 минут назадФэнтези
Тео Эрнандес: «Милан» всегда был у меня в приоритете, но выбранное им направление и некоторые недавние решения не отражают тех ценностей и амбиций, которые привели меня сюда»
2149 минут назад
Сделайте фанатский арт – игроки наденут его на матч
сегодня, 17:00Спецпроект
«Реал» владел мячом 32% времени матча с «ПСЖ» – худший результат с апреля 2021 года. Мадридцы проиграли 13 из 16 верховых дуэлей
26сегодня, 16:46
«Тоттенхэм» покупает Гиббс-Уайта за 60 млн фунтов. Медосмотр хавбека «Ноттингема» – завтра
18сегодня, 16:34
Конате хочет в «Реал» и не станет продлевать контракт с «Ливерпулем». «Красные» хотят 50+ млн евро, мадридцы больше 25 млн платить не намерены и предпочитают дождаться 2026-го
90сегодня, 16:25
«ПСЖ» – лучший клуб мира по версии Opta. «Ливерпуль» – 2-й, «Барселона» – 5-я, «Реал» – 6-й
69сегодня, 16:07
Аршавин, Кержаков и Радимов проводят мини-олимпиаду – коротаем время до финала КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
сегодня, 16:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Сперцяне: «Почему за столько сезонов агенты его никуда не продали? Было бы предложение – он бы уже в другой лиге играл. Хватит обманывать самих себя. Сказки каждый день читаем»
2 минуты назад
Хуммельс о травме Мусиалы после столкновения с Доннаруммой: «Совершенно нормальный эпизод, вовсе не грубый. Виноваты оба игрока. Стыки бывают и погрязнее»
2сегодня, 16:58
Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. «Торпедо» Кутаиси против «Ордабасы», «Неман» играет с «Урарту», «Динамо» Брест – «Сутьеска Никшич», «Клаксвик» – СИК
сегодня, 16:05Live
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Сабах» против «Целе», «Шахтер» примет «Ильвес», «Актобе» сыграет с «Легией»
1сегодня, 16:00Live
«Тоттенхэм» хочет за 60 млн фунтов купить хавбека «Ноттингема» Гиббс-Уайта (Daily Mail)
5сегодня, 15:55
Стример Мэддисон о «Динамо»: «Карпин – прекрасный вообще. Великолепно»
2сегодня, 14:50Игры
Иммобиле перешел в «Болонью». 35-летний форвард подписал контракт по схеме «1+1», зарплата – 1,8 млн евро за сезон + бонусы
11сегодня, 14:49
Итальянская федерация одобрила проведение матча «Милана» и «Комо» в Австралии. Теперь требуется согласование австралийской федерации, АФК, УЕФА и ФИФА
12сегодня, 14:36
Титов о Сергееве: «Сегодня «за ромбик» в «Спартак» не идут, «Динамо» стало конкурентом по зарплате. Иван – более разнообразный нападающий, чем Заболотный»
21сегодня, 14:19
«Милану» и «Вулверхэмптону» интересен защитник Испании U21 Пубиль. «Альмерия» просит около 15 млн евро
сегодня, 14:08