Кунья о 10-м номере в «МЮ»: «Прекрасно, что мне выпала честь носить его. В этой футболке играли Руни, ван Нистелрой, Ибрагимович – это то, о чем всегда мечтаешь»

Матеус Кунья рассказал, что для него значит 10-й номер в «Манчестер Юнайтед».

«Это то, о чем всегда мечтаешь. Я могу назвать многих игроков, которые носил футболку с этим номером. Это очень просто. Конечно, каждый раз при виде этого номера на этой футболке я вспоминаю Уэйна Руни . Я вырос, наблюдая за его игрой, и сейчас я тоже [посмотрел] много матчей.

Еще я менялся майками с Маркусом [Рэшфордом], у меня дома есть его футболка. Но, конечно, мы знаем, что этот номер носили многие игроки – ван Нистелрой , Ибрагимович .

Я мечтаю не только играть в этой футболке. Учитывая всю историю, связанную с этим номером, есть что-то прекрасное в том, что мне выпала честь его носить», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед ».