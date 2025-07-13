Винисиусу не понравилась его позиция на правом фланге в игре с «ПСЖ». Он чувствовал себя некомфортно

Винисиусу не понравилась его позиция в игре с «ПСЖ».

В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» уступил парижскому клубу со счетом 0:4.

25-летний вингер вышел в стартовом составе на правом фланге. Вместе с Килианом Мбаппе и Гонсало Гарсией он сформировал атакующее трио «Мадрида ».

По данным Cope, Винисиус чувствовал себя некомфортно на позиции, которую ему определил тренер Хаби Алонсо .

На 65-й минуте бразильца заменил Браим Диас . Всего на клубном ЧМ Винисиус провел шесть игр и забил один гол.