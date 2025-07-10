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Рио Фердинанд: «Когда «Реал» выиграл ЛЧ два года назад, я думал, что началась эра доминирования, но все меняется. Смогут ли Хаби, Мбаппе и компания изменить ситуацию?»

Рио Фердинанд высказался о перспективах «Реала».

Вчера мадридцы вылетели с клубного чемпионата мира, уступив в полуфинале «ПСЖ» со счетом 0:4.

«Два года назад «Реал» выиграл Лигу чемпионов и я, как и многие, думал, что это будет эра доминирования, но все быстро меняется!

Вопрос в том, смогут ли Хаби [Алонсо], Мбаппе, Вини, Джуд [Беллингем] и компания изменить ситуацию?» – написал в твиттере экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Рио Фердинанда
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