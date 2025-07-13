Виллиан Роша: «Не понимаю русский язык, поэтому фанаты «Спартака» могут говорить что хотят»

Виллиан Роша высказался о принципиальности противостояния со «Спартаком».

– Все знают, как для ЦСКА важны матчи против «Спартака». Для вас красно‑белые – принципиальный соперник или они стоят в одном ряду с топовыми клубами РПЛ, такими как «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и так далее?

– У матчей против «Спартака » особый вкус, ведь это дерби. Конечно, я был счастлив получить приз лучшего игрока прошлого нашего матча, провел очень хороший матч, так еще мы его и выиграли. Но я каждую игру провожу на пределе своих возможностей, каждый матч для меня одинаково важен. Поэтому у меня лично нет какого‑то принципиального соперника. Все в команде знают, что матчи против того же «Краснодара», «Спартака», «Зенита» очень сложные.

– После прошлого дерби, когда вы покидали стадион «Спартака», болельщики красно‑белых провоцировали вас, что‑то кричали. Как вы вообще относитесь к такому поведению болельщиков? Или их можно понять, ведь это эмоции?

– Я не понимаю русский язык, поэтому они могут говорить все что хотят. Даже если бы я все понимал, то не обращал бы на это внимание. Что касается игроков «Спартака», что с Соболевым, что с Литвиновым, когда были разбирательства, мы спокойно пожали друг другу руки. У нас с ними нормальные отношения, я ни на кого не держу зла. Никаких проблем нет, мы закрыли все вопросы, перевернули страницу, – сказал защитник ЦСКА .