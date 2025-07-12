Защитник ЦСКА Роша: «ВАР помогает судьям принять верное решение. Ошибиться невозможно, все перед глазами»
Виллиан Роша считает, что ВАР помогает судьям избежать ошибок.
– Наверное, самый резонансный момент матча [с «Ростовом» в финале FONBET Кубка России] – отмененный гол Ивана Облякова. Вас удивило, что судья смотрел этот момент почти 10 минут?
– Это был сложный эпизод, поэтому его так долго смотрели. При этом ВАР на матче работал с какими‑то перебоями. Если гол отменили, значит, судья действительно увидел, что он был забит не по правилам.
– Ваше отношение к системе ВАР? В ней больше минусов или плюсов?
– Я лично предпочитаю, чтобы на матче была эта система. У судей есть все перед глазами, там невозможно ошибиться, поэтому ВАР помогает арбитрам принять правильное решение, – сказал защитник ЦСКА.
Кто выиграет клубный ЧМ?6729 голосов
ПСЖ
Челси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости