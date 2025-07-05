Роша и Вильягра получили травмы в матче с ОФК – за неделю до игры за Суперкубок

Два футболиста ЦСКА получили травмы в матче с ОФК.

Встреча на «ВЭБ Арене» в рамках BetBoom Братского кубка завершилась победой армейцев со счетом 4:2.

На 72-й минуте матча защитник ЦСКА Виллиан Роша повредил заднюю поверхность бедра в борьбе за мяч с форвардом белградцев Урошем Кабичем. Бразилец не смог продолжить игру – вместо него на поле вышел Джамалутдин Абдулкадыров.

Позднее в матче травму также получил Родриго Вильягра . Аргентинский полузащитник не смог продолжить встречу из‑за удара в колено.

В следующую субботу, 12 июля, ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч пройдет в Казани и начнется в 18:00 по московскому времени.