ЦСКА возобновил переговоры по Садулаеву. Хавбек «Ахмата» подпишет контракт на 3 года, если трансфер состоится
ЦСКА возобновил переговоры с «Ахматом» о трансфере полузащитника Лечи Садулаева.
По данным «Чемпионата», московский клуб хочет оформить сделку в ближайшее время, но до финального решения далеко.
Инсайдер Иван Карпов отмечает, что трансфер 25-летнего игрока может состояться уже на этой неделе. В таком случае Садулаев подпишет с ЦСКА контракт на 3 года.
В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
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