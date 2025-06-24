  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА возобновил переговоры по Садулаеву. Хавбек «Ахмата» подпишет контракт на 3 года, если трансфер состоится
6

ЦСКА возобновил переговоры по Садулаеву. Хавбек «Ахмата» подпишет контракт на 3 года, если трансфер состоится

ЦСКА возобновил переговоры с «Ахматом» о трансфере полузащитника Лечи Садулаева.

По данным «Чемпионата», московский клуб хочет оформить сделку в ближайшее время, но до финального решения далеко.

Инсайдер Иван Карпов отмечает, что трансфер 25-летнего игрока может состояться уже на этой неделе. В таком случае Садулаев подпишет с ЦСКА контракт на 3 года.

В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

Что теперь будет с «Торпедо»?15585 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
logoЛечи Садулаев
logoАхмат
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Глушаков: «Максимальная стоимость любого российского игрока – 5 млн евро за трансфер внутри страны. Нет смысла платить 11 млн за Садулаева, когда мы нигде не играем»
412 июня, 12:09
ЦСКА близок к приобретению Садулаева. «Краснодар» предлагал 8 млн евро, но вышел из переговоров, когда «Ахмат» запросил 11 млн («Чемпионат»)
1359 июня, 18:48
«Краснодар» предложил 8,5 млн евро и Мозеса за Садулаева (Иван Карпов)
299 июня, 18:17
Главные новости
Джулиано Симеоне о матче с «Ботафого»: «Нам дважды не дали пенальти,, Альварес сказал, что ему наступили на ногу. Никогда не видел ничего подобного»
730 минут назад
Сергей Степашин: «Я за потолок зарплат в РПЛ. Они высоковаты, мягко говоря. Мы в футбольной изоляции, идет СВО – надо задуматься. Пример – «Краснодар», он же не взвинчивает рынок»
6342 минуты назад
«Европейский футбол переоценен. Когда дела идут не очень хорошо, европейцы начинают оправдываться: жара, конец сезона... Футбол не принадлежит им». Зико о жалобах на условия КЧМ
5154 минуты назад
Погба об отношениях с братом после шантажа: «Кровные узы есть кровные узы – все не так, как раньше, но мы общаемся. Будь отец жив, он мог бы предотвратить случившееся»
656 минут назад
«Звездами делают медиа, это же обычные люди. Кейн не сильнее и не быстрее меня, лучше по навыкам, но это просто человек». Защитник «Окленда» Бокселл об отношении к топ-футболистам
16сегодня, 08:09
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Бавария» сыграет с «Бенфикой», «Эсперанс» против «Челси»
253сегодня, 07:55
Степашин о российском тренере в «Динамо»: «Почему мы должны кормить иностранцев? Не только потому, что я люблю свою страну и патриот России, но у нас сильная тренерская школа»
64сегодня, 07:50
Медведев о конфликте Глушенкова и Семака: «Информацию распространяют провокаторы и враги «Зенита»
50сегодня, 07:37
Тимур Гурцкая: «Семак, Карпин, Слуцкий, Шалимов сильнее Станковича. Влюбленность в иностранцев перевешивает и мозг отключается – мы не ценим своих тренеров»
104сегодня, 07:11
«Ямаль лучше Месси в его возрасте. Но сложно продержаться 20 лет на таком же уровне, как Лео». Ван Боммел о футболистах
52сегодня, 07:01
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем о Тренте в «Реале»: «Он впечатлил команду тем, что уже немного говорит по-испански. Сказал ему, что он много сделает для клуба – думаю, он уже в это поверил»
7 минут назад
Сафонов интересен «Галатасараю» и «Борнмуту» (Эртем Шенер)
615 минут назад
Канчельскис о Сперцяне: «Он подошел бы «МЮ», возможно. Но серьезно говорить об этом рано, пока «Краснодару» не поступит предложение»
122 минуты назад
«Эсперанс» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
50 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Панама сыграет с Ямайкой, Канада – с Сальвадором
10сегодня, 08:16
«Бенфика» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 08:05
«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Мбемо и готов заплатить более 60 млн фунтов
11сегодня, 07:22
Шунин назвал Черчесова, Шварца и Карпина самыми сильными тренерами в карьере: «В «Динамо» при Черчесове была команда, которая могла бороться за самые высокие места»
8сегодня, 06:45
Хакими про 2:0 с «Сиэтлом»: «Много солнца, поле было немного сухим. Чувствуем усталость в конце сезона, но «ПСЖ» готов, продолжим усердно работать»
2сегодня, 05:35
«Байер» провел переговоры с «Монако» о переходе Аклиуша. Французский клуб выставил высокие требования
2сегодня, 05:21