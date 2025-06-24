ЦСКА возобновил переговоры по Садулаеву. Хавбек «Ахмата» подпишет контракт на 3 года, если трансфер состоится

ЦСКА возобновил переговоры с «Ахматом» о трансфере полузащитника Лечи Садулаева.

По данным «Чемпионата», московский клуб хочет оформить сделку в ближайшее время, но до финального решения далеко.

Инсайдер Иван Карпов отмечает , что трансфер 25-летнего игрока может состояться уже на этой неделе. В таком случае Садулаев подпишет с ЦСКА контракт на 3 года.

В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .