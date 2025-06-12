Денис Глушаков: «Максимальная стоимость любого российского игрока – 5 млн евро за трансфер внутри страны. Нет смысла платить 11 млн за Садулаева, когда мы нигде не играем»
Денис Глушаков считает, что российские игроки не должны стоить более 5 млн евро.
«Максимальная стоимость любого российского футболиста в нынешнее время – пять миллионов евро за трансфер внутри страны. Почему? Еврокубков нет, смысл покупать за дорого игроков?
Тот же Садулаев – хороший футболист, но одиннадцать миллионов евро платить за него… Это очень много, зачем? Нет смысла отдавать бешеные деньги, когда мы нигде не играем, как мне кажется», – заявил бывший футболист сборной России.
Напомним, ранее стало известно, что ЦСКА близок к приобретению Садулаева. «Краснодар» предлагал за полузащитника 8 млн евро, но вышел из переговоров, когда «Ахмат» запросил 11 млн.
Генич о Садулаеве: «11 млн, да еще и от ЦСКА – полнейшая хрень! Как Лечи может стоить столько? Максимум 6, какие 11…🤦♂️»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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