Денис Глушаков: «Максимальная стоимость любого российского игрока – 5 млн евро за трансфер внутри страны. Нет смысла платить 11 млн за Садулаева, когда мы нигде не играем»

Денис Глушаков считает, что российские игроки не должны стоить более 5 млн евро.

«Максимальная стоимость любого российского футболиста в нынешнее время – пять миллионов евро за трансфер внутри страны. Почему? Еврокубков нет, смысл покупать за дорого игроков?

Тот же Садулаев – хороший футболист, но одиннадцать миллионов евро платить за него… Это очень много, зачем? Нет смысла отдавать бешеные деньги, когда мы нигде не играем, как мне кажется», – заявил бывший футболист сборной России.

Напомним, ранее стало известно , что ЦСКА близок к приобретению Садулаева. «Краснодар» предлагал за полузащитника 8 млн евро, но вышел из переговоров, когда «Ахмат » запросил 11 млн.

Генич о Садулаеве: «11 млн, да еще и от ЦСКА – полнейшая хрень! Как Лечи может стоить столько? Максимум 6, какие 11…🤦‍♂️»