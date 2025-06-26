Гендиректор «Ахмата» о Садулаеве в ЦСКА: «Нет футболистов, которых мы не готовы продать этим летом. Если предложение устроит и игрока, и клуб – трансфер состоится»

«Ахмат» готов продать Лечи Садулаева в ЦСКА и отпустить других футболистов.

Ранее сообщалось, что 25-летний атакующий полузащитник интересен «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА. Московский клуб продвинулся дальше всех в переговорах.

– Переговоры по Садулаеву с ЦСКА идут?

– Лечи тренируется в общей группе команды. Сегодня ни подтверждать, ни опровергать я ничего не буду. Лечи сейчас с командой.

Будут предложения, мы рассмотрим любое из них. Если оно устроит и футболиста, и клуб, тогда трансфер состоится.

По сути, в «Ахмате» нет футболистов, которых мы не готовы продать этим летом. Если у игрока будет желание, то мы пойдем навстречу, – заявил генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров.

Лечи забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 28 матчах прошлого сезона Мир РПЛ . Его подробная статистика – здесь .